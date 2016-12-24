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Порошенко поздравляет христиан западного обряда с Рождеством

24.12.2016 18:22
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Порошенко поздравляет христиан западного обряда с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, сделанную в Нью-Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в "Фейсбуке".

Порошенко пожелал всем мира, семейного тепла и веселых праздников.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Рождество, поздравление, Порошенко
 
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