Порошенко поздравляет христиан западного обряда с Рождеством

24.12.2016 18:22

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, сделанную в Нью-Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в "Фейсбуке".

Порошенко пожелал всем мира, семейного тепла и веселых праздников.