С нового года все предприниматели, даже "спящие" и не имеющие дохода, должны платить ЕСВ

24.12.2016 20:33

Уплата единого социального взноса (ЕСВ) с января может стать обязательной даже для тех физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП), которые не получают доход. Речь об этом идет в принятых Верховной Радой изменениях к закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", который еще должен подписать президент, пишет ain.ua.

Так, в случае вступления закона в силу, физлица-предприниматели, не получающие дохода, должны будут сдавать не только пустые декларации, но и платить ЕСВ. Речь идет о предпринимателях, которые во время простоя в делах перешли с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки".

Изменение содержится в п. 33 предложений к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан".

"Действительно, 1 января вступят в силу изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которые повлияют на правила уплаты единого социального взноса ФОПами", – заявила юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна.

По ее словам, до конца года зарегистрированные ФОПы, которые не получают доходы в отчетном месяце, не обязаны уплачивать ЕСВ. "Однако с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривни в месяц", – объясняет юрист.

"Чтобы в новом году не платить ЕСВ "из воздуха", ФОПам без доходов нужно прекратить государственную регистрацию как физического лица-предпринимателя до 1 января 2017 года. Однако не стоит забывать, что на сегодня закон, которым вносятся такие изменения, еще не подписан президентом, а его окончательная редакция еще не опубликована", – предложила юрист.

Юрист ICF Legal Service Валерия Мытюшина отмечает, что обязательство уплачивать ЕСВ независимо от наличия дохода будет представлять неудобства для некоторых категорий ФЛП (к примеру, для "спящих" предпринимателей, временно приостановивших свою деятельность). "Для ФЛП, принадлежащим к первой группе упрощенной системы налогообложения, государство установило причитающуюся к уплате сумму ЕСВ за себя в размере не менее 0,5 минимального страхового взноса, то есть 352 грн в месяц. Эти месяцы будут засчитываться в страховой стаж для начисления пенсий пропорционально уплаченному ЕСВ", – объясняет юрист.

Однако, отмечает Мытюшина, новый закон содержит и позитивные новшества для бизнеса. "ФЛП, находящиеся на общей системе и являющиеся инвалидами или пенсионерами по возрасту и получающие в законодательно установленном порядке пенсии или социальные пособия, будут освобождены от уплаты ЕСВ за себя", – подытожила она.

Напомним, ранее подобное освобождение распространялось только на ФОП-инвалидов и ФОП-пенсионеров, находящихся на единой системе налогообложения.