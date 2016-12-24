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"Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)

24.12.2016 14:03
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"Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)

Юмористы рассказали о символичности "гривны", за которую государство приобрело частный банк, и судьбе тех, кто брал там кредит. Студия "Квартал 95" с сарказмом прокомментировала новость о национализации ПриватБанка в новом выпуске "Вечернего Киева".

Видео разместили на официальном канале в YouTube.

"Многие заметили, что в этом году в магазинах нет привычный очередей. И, возможно, это потому, что большая часть украинцев сейчас стоит в других очередях – к банкоматам ПриватБанка", - начал свой юмористический анализ Валерий Жидков, позже признавшись, что сам боится пропустить очередь к банкомату.

У юмористов нашлось свое объяснение панике, которая создалась в связи с этим событием. "Сообщение о национализации по факту стало главным сюрпризом в День Святого Николая. После национализации тем же утром выступили и Гройсман, и Порошенко, и Гонтарева, и каждый из них заявлял, что нет причин для паники.

Естественно, эти заявление как раз и стали главной причиной паники среди населения", - считают в "Квартале 95". По словам Жидкова, все кто ранее брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной". "

Во время пресс-конференции глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что Минфин выкупит ПриватБанк за одну гривну. Одна гривна – это чисто символическая сумма, и кстати, за время работы Гонтаревой она стала в три раза символичнее", - посмеялись авторы.

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабмин сообщил о национализации ПриватБанка в связи с его проблемным статусом и риском падения финансовой системы страны.


Фото: https://styler.rbc.uа

Теги: Донбасс, ПриватБанк, Квартал 95, национализация
 
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