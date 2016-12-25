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Израильский премьер Нетаньяху обиделся на Украину
СМИ Израиля сообщают, что глава правительства Израильского государства Биньямин Нетаньяху отказал в приеме своему украинскому коллеге Владимиру Гройсману. Причиной стала якобы обида премьера Израиля на Украину.
Официальный Киев в ООН поддержал резолюцию Совета безопасности, по которой Иерусалиму необходимо остановить ведение строительства населенных пунктов на территориях Палестины.
Такую информацию сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на Ynetnews.
"Свое решение по отмене приезда премьер принял в качестве протеста против того, что обычно очень тепло настроенная в отношении к Израилю Украина отдала свой голос за принятие антиизраильской резолюции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", — пишут израильские средства массовой информации.
Стоит отметить, что вчера, 23 декабря, на заседании Совбеза приняли документ, по котором Израилю необходимо закончить любые строительства своих поселений территориях Палестины. Позже министр Нетаньяху заявил, что не намерен его соблюдать.
Теги: Украина, Донбасс, Израиль, предатель
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