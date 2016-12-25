Киев — самая опасная столица Европы

25.12.2016 13:40

Киев, наконец, выбился в топ мировых рейтингов. Правда, с довольно печальным результатом. В ежегодном рейтинге 12 самых опасных столиц Европы, составленном консалтинговой компанией Mercer, столица Украины заняла первое место.

"Хотя министерство иностранных дел Великобритании называет Киев "спокойным", в городе процветает вандализм, а в ходе общественных беспорядков были убиты или ранены сотни людей", – говорится в сообщении компании.

В 15 раз меньше туристов?

О том, что иностранцы стали реже ездить в Киев, свидетельствуют и данные Госкомстата, по версии которого в 2013 году Украину посетили 232 тысячи туристов, тогда как в 2015 году только 15 тысяч. Или в 15 раз меньше!

Ирина Верещук, в прошлом мэр города Равы-Русской, долгое время жила в Польше, и подтверждает, что поляки боятся ехать в Киев.

– До 2012 года они просто мало что знали о городе. После Евро-2012 они начали ездить в Киев, увидели, что он зеленый, гостеприимный. На революцию приезжали целыми автобусами и не боялись. Но после кадров войны все прекратилось. Даже мои друзья из Академии управления говорят, что во Львов – пожалуйста, но уже в Киев и Харьков – нет. То есть, они считают, что то, что происходит на Донбассе, характерно для всей страны, – рассказывает Ирина. – Не говоря уже об огромном количестве страхов и стереотипов, правдивых и не очень. Что у нас ужасные дороги, что любой полицейский может оштрафовать иностранца за просто так, что в купе поезда могут ограбить, а если меняешь деньги в обменнике, – то на выходе ограбят наверняка, и хорошо еще, если не убьют.

– Скажем, в мэрии Варшавы создали единую службу по аналогии с 911. Туда можно позвонить – иностранцу-не иностранцу – и получить единая служба как 911 – можно позвонить по любому поводу: ограбили, пожар, заболели – все, что угодно. И это сработало! У них даже преступность снизилась в пять раз. Не говоря уже о том, что уровень доверия к полиции среди поляков составляет 85%. То есть, полиции доверяют больше людей, чем парламенту, президенту и даже костелу.

Меньше едут русские, но чаще турки и израильтяне

Туроператоры признают, что вопросы безопасности отпугивают многих туристов.

– Вспомните лето. Какие низкие цены были в Турции, однако европейцы туда не поехали, потому что вопрос безопасности для них очень важен. Или возьмите Египет: если в Каире волнения, то многие туристы экстраполируют их и на Хургаду и на Шарм-эль-Шейх. То же и с Украиной, никто особенно не разбирается, где Донецк, а где Киев, – объясняет Владимир Царук, директор центра развития туризма в Украине.

– Не говоря уже о том, что власть сама подливает масла в огонь. Вы же помните заявления о том, что в центре Киева возможны теракты, Крещатик перекрывается полицией и внутренними войсками. Это не слишком привлекательная картинка для туристов, – говорит Дмитрий Заруба, президент Ассоциации малых гостиниц и апартаментов Украины.

При этом, по словам людей, связанных с туристическим бизнесом, довольно сложно сказать, насколько упал поток туристов. Поскольку в Украине отсутствует адекватная статистика.

Скажем, по данным того же Госстата, в 2013 году количество иностранных граждан, посетивших Украину, составляло 24 млн 671 тысяча, тогда как в 2015 году – 12 миллионов 428 тысяч (но уже без Крыма и неподконтрольных районов Донбасса).

– Тут, скорее, считается приграничный обмен, и те, кто едет к родственникам и знакомым. А это не туристы. Не говоря уже о том, что европейцы едут к нам без виз, – говорит Владимир Царук. – Скажем, по данным туроператоров, к нам приезжают ежегодно 200-300 тысяч туристов. Но это тоже неадекватная информация. Кто-то едет сам, многие не останавливаются в отелях, а снимают апартаменты.

– Но поток, конечно, снизился. Потому что до 2012-2013 года 60% приезжавших в Украину, – были россияне. А восстановить объем за счет европейских или американских туристов нам, конечно не удалось, – продолжает Заруба.

Но есть и положительные тенденции.

– Скажем, за три года турки вдвое увеличили количество рейсов в Украину, и теперь очень часто приезжают. Израиль стал ехать активнее. Польша едет, немало белорусов, хотя и меньше, чем раньше, – рассказывает Владимир Царук.

Все были в восторге

Василий М. долгое время работает за рубежом. Говорит, среди его знакомых, которые побывали в Киеве, город оставил самые приятные впечатления.

– Скажем, у тех, кто в Киеве не был, возникают вопросы по поводу безопасности. Это связано с революцией: из-за картинок с Майдана у них сложилось впечатление, что Киев – полуразрушенный город. Скажем, девочка из Тюмени, которая работает в горячих точках Африки, как-то обратилась ко мне с просьбой помочь с хорошим, безопасным такси, интересовалась, можно ли гулять по Киеву, или лучше не выходить из машины. Но те мои друзья и знакомые, которые хоть раз посещали Киев, были в восторге от города: это люди из Румынии, Канады, Молдовы, США.

Другой вопрос, как зазвать иностранцев в Киев? Те из них, с которыми удалось переговорить "Стране" знают о городе лишь то, что пишет пресса.

– Ни я, никто из моих друзей никогда в Киеве не были. У меня он ассоциируется со старинным городом, находящимся под угрозой войны с Россией, – говорит американка Эмили Уолтерс. – Ну и еще ассоциируется с коррупцией.

Едва ли такая "реклама" может заманить иностранцев в столицу.

– Для того, чтобы люди ехали, надо объяснить им, зачем. Это только остров Пасхи и Египетские пирамиды привлекают постоянно, тогда как в большинстве случаев люди едут на мероприятия. Именно событийный туризм является двигателем туризма вообще, – говорит Дмитрий Заруба. – И если, скажем, в 2014 году к нам стали чаще ехать из Германии, США и Канады, потому что людям были интересны политические события. То теперь надо проводить фестивали и концерты.

Так, после Евро-2012, отмечают туроператоры, поток иностранных туристов в Украину вырос. И если в 2017 год в Украине пройдет Евровидение, то это тоже хорошо. Хотя и мало.

– Это, все-таки, больше телевизионный формат. Нужны массовые фестивали, которые длятся неделями. Почему люди едут в Прагу? Потому что там удивительные новогодние ярмарки, с различными концертами и мероприятиями для детей и взрослых, а не только разливайки. Просто попить глинтвейн на Крещатике – это неинтересно, – продолжает Заруба.

Источник «Страна».