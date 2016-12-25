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Ляшко обозвал МИД "конченными дураками" и "агентами России"

25.12.2016 15:56
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Ляшко обозвал МИД "конченными дураками" и "агентами России"

Лидер радикалов в Верховной Раде Украины Олег Ляшко в привычном для себя ключе оскорбил сотрудников украинского Министерства иностранных дел из-за того, что после голосования отечественной делегации за принятие антиизраильской резолюции в Совбезе ООН  ухудшились отношения Украины с Израилем, пишет Диалог UA.
"То, что сейчас случилось в отношениях Украины и Израиля - это дипломатическая диверсия. Те, кто в Украине отвечают за международную политику - или конченные дураки, или кремлевские агенты!" - написал в соцсети руководитель фракции радикалов.
Ляшко считает, что "национальным интересам Украины нанесен непоправимый урон", который нужно в течение долгого времени устранять.
Все это из-за того, что Киев поддержал антиизраильский документ на заседании Совбеза ООН, но лучше бы он, считает Ляшко, хотя бы воздержался.
К тому же лидер радикалов возмущен тем, что в городе Умань неизвестными лицами совершено нападение на синагогу иудеев.



Теги: Донбасс, Министерство иностранных дел, нардеп
 
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