Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Папа Римский призвал к прекращению войны на Донбассе

25.12.2016 17:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Папа Римский призвал к прекращению войны на Донбассе

Папа Римский Франциск призвал к выполнению обязательств сторонами конфликта на Донбассе для установления мира, сообщает 112. Об этом он сказал сегодня во время традиционного послания по случаю Рождества, передает "Радио Свобода".
"Мир людям, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где неотложным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства", - сказал Папа Римский.
В своем послании он вспомнил о странах и территориях, жители которых сейчас больше всего страдают от вооруженных конфликтов, войн, гуманитарного кризиса - о Сирии и Алеппо, Израил, Ира, Ливии, Йемене, Нигерии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Колумбии, Венесуэле, Мьянме, Корейском полуострове.
Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. По данным ООН, на Донбассе тех пор погибли более 9,6 тысячи человек, более 22 000 были ранены.
Ранее Франциск собрал для пострадавших в результате конфликта на Донбассе украинцев более 10 миллионов евро.
Отметим, 21 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря.



Теги: Донбасс, война, мир, Папа римский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх