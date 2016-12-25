Поезд насмерть сбил 22-летнего парня

25.12.2016 12:21

В Хмельницкой области пассажирский поезд насмерть сбил парня.

Молодому человеку было 22 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

От полученных травм он погиб на месте.

"Сообщение от дежурного Волочисского РО ГУ ЧП Украины в Хмельницкой области о том, что 22-летний житель с. Писаревка Волочисского района, перебегая ж/д пути у станции м. Волочиск, попал под электропоезд, поступило в Службу спасения "101" 24 декабря в 18:55", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове молодой человек попал под колеса грузового поезда.ЧП произошло на перегоне Львов-Персенковка. Под грузовой поезд № 3632 в составе 18 вагонов попал мужчина в возрасте около 30 лет. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу.