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Поезд насмерть сбил 22-летнего парня

25.12.2016 12:21
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Поезд насмерть сбил 22-летнего парня

В Хмельницкой области пассажирский поезд насмерть сбил парня.
Молодому человеку было 22 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.
От полученных травм он погиб на месте.
"Сообщение от дежурного Волочисского РО ГУ ЧП Украины в Хмельницкой области о том, что 22-летний житель с. Писаревка Волочисского района, перебегая ж/д пути у станции м. Волочиск, попал под электропоезд, поступило в Службу спасения "101" 24 декабря в 18:55", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что во Львове молодой человек попал под колеса грузового поезда.ЧП произошло на перегоне Львов-Персенковка. Под грузовой поезд № 3632 в составе 18 вагонов попал мужчина в возрасте около 30 лет. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу.



Теги: Донбасс, мужчина, поезд, Хмельницкая область
 
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