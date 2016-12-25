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Россия собирается вводить визовый режим для Украины
В управлении Российской Федерации в очередной раз грозят Украине. Спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко сама родом из Украины, но все же желает, что Кремль ввел визовый режим для народа Украины, если власти в Киеве не прекратят курсировать в сторону ЕС и НАТО, пишет Диалог UA.
Матвиенко уверена, что после оккупации Крыма и войны на Донбассе народ Украины продолжает уважать РФ.
"Насчет визового режима для Украины я скажу так: посмотрим на поступки Украины. Там должны понять, что они натворили. Посмотрим, важны ли для них национальные интересы, интересы их народа", - несла бред Матвиенко.
Уроженка Украины, которая занимает высокую должность в РФ, к тому же сделала заявление, что киевскому правительству необходимо одуматься и понять, что курс на Евросоюз и НАТО - деструктивный и абсолютно вредный для Украины в отношениях с Кремлем.
"Если будет нужна какая-то реакция со стороны Кремля, то мы, естественно, планируем реагировать", - угрожает Матвиенко.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал о том, что Украина и Грузия получат безвизовый режим уже в январе следующего года.
Теги: Россия, Донбасс, визовый режим
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