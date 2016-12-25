Россия собирается вводить визовый режим для Украины

25.12.2016 13:05

В управлении Российской Федерации в очередной раз грозят Украине. Спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко сама родом из Украины, но все же желает, что Кремль ввел визовый режим для народа Украины, если власти в Киеве не прекратят курсировать в сторону ЕС и НАТО, пишет Диалог UA.

Матвиенко уверена, что после оккупации Крыма и войны на Донбассе народ Украины продолжает уважать РФ.

"Насчет визового режима для Украины я скажу так: посмотрим на поступки Украины. Там должны понять, что они натворили. Посмотрим, важны ли для них национальные интересы, интересы их народа", - несла бред Матвиенко.

Уроженка Украины, которая занимает высокую должность в РФ, к тому же сделала заявление, что киевскому правительству необходимо одуматься и понять, что курс на Евросоюз и НАТО - деструктивный и абсолютно вредный для Украины в отношениях с Кремлем.

"Если будет нужна какая-то реакция со стороны Кремля, то мы, естественно, планируем реагировать", - угрожает Матвиенко.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал о том, что Украина и Грузия получат безвизовый режим уже в январе следующего года.