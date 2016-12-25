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Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины

25.12.2016 14:15
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Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины

Президент Порошенко не устраивает обе стороны. Поэтому, первое, о чем действительно могут договориться Трамп и Путин – это о судьбе Порошенко, но не о судьбе Украины.
Для США Украина является важным международным инструментом своего влияния как на Европу, так и на Россию. В свою очередь, “живой Путин” никогда не отступится от своих захватнических планов. Но “проблему Порошенко” они оба могут решить довольно легко и быстро.
Для решения своих задач путинской России и США нужен новый менеджмент управления в Украине. Отсюда беспрецедентное давление, которое начнется с начала 2017 года на президента Порошенко и его окружение с той и другой стороны.
А народ Украины будет по-прежнему терпеть, громко роптать и ждать своей участи. Поэтому задача Порошенко – любой ценой удержаться еще один год.
Именно этим будут объяснятся все его метания и попытки вырваться из воронки, в которую он затягивает Украину.

Источник ua24ua.net



Теги: США, Донбасс, Путин, Порошенко
 
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