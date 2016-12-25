В Киеве горит "Дарынок". Свидетели говорят о поджоге и жертвах

25.12.2016 13:20

На рынке "Дарынок", который находится возле станция метро "Лесная" в Киеве произошел сильный пожар.

По последним данным пожар охватил товарные склады, магазин "Султан", павильоны секонд-хенда. Огонь продолжает распространятся и охватывать новые территории.

Также имеется предварительное сообщение о том, что в пожаре уже погибли люди. Сообщают об одиннадцати пострадавших.

Опрошенные свидетели считают пожар не стихийным, а умышленным бедствием.

В СМИ ранее появлялись сообщения, что за контроль над рынком идет борьба между различными структурами с привлечением государственных органов. Поджог рынка в торговый день уже называют следствием этих разборок.

На месте работают бригады спасателей.







Источник Страна. UA





