В Киеве задержаны титушки. ВИДЕО

25.12.2016 19:43

Активисты опубликовали видео силового задержания «титушек», которые участвовали в погромах на радиорынке возле метро «Харьковская», пишет Четвертая власть.

В задержании участвовали как потерпевшие от действий «титушек» предприниматели, так и добровольцы батальона «Донбасс». У некоторых задержанных были обнаружены крупные суммы денег, которые предназначались для рядовых «бойцов» за выполнение «заказа».

Напомним, вечером 23 декабря столичные активисты штурмовали базу «титушек» возле метро «Харьковская».

Напомним, в Киеве возле метро «Харьковская» бульдозерами снесли несколько десятков МАФов на стихийном рынке. Во время столкновений с полицией и «титушками» пострадали пять человек. В знак протеста предприниматели перекрывали проспект Бажана.