Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве задержаны титушки. ВИДЕО

25.12.2016 19:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве задержаны титушки. ВИДЕО

Активисты опубликовали видео силового задержания «титушек», которые участвовали в погромах на радиорынке возле метро «Харьковская», пишет Четвертая власть.
В задержании участвовали как потерпевшие от действий «титушек» предприниматели, так и добровольцы батальона «Донбасс». У некоторых задержанных были обнаружены крупные суммы денег, которые предназначались для рядовых «бойцов» за выполнение «заказа».
Напомним, вечером 23 декабря столичные активисты штурмовали базу «титушек» возле метро «Харьковская».
Напомним, в Киеве возле метро «Харьковская» бульдозерами снесли несколько десятков МАФов на стихийном рынке. Во время столкновений с полицией и «титушками» пострадали пять человек. В знак протеста предприниматели перекрывали проспект Бажана.



Теги: Донбасс, Киев, задержание, титушки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх