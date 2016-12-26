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Киевская мэрия намерена весной 2017 года начать рейды по выявлению лиц, проживающих в столицы без регистрации
Весной 2017 года в Киеве начнут паспортный контроль для выявления нелегальных квартиросъемщиков. Об этом сообщает news.bigmir.net со ссылкой на сайт Киева 44.ua и комментарий замглавы КГГА Петра Пантелеева.
“Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько - незарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года“, - рассказал Пантелеев.
Стоит отметить, что от количества зарегистрированных жильцов зависит, в частности, сумма начислений по коммунальным платежам (если нет счетчиков). Кроме того, такие рейды теоретически позволят выявлять квартиры, которые сдаются в аренду без уплаты налогов.
В свою очередь, издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Петра Пантелеева Юлию Грамотную сообщает о том, что столичные власти намерены начать проверки квартир без счетчиков воды, где зарегистрирована один человек, но фиксируется большое потребление воды.
"В Киеве есть квартиры, которые не имеют счетчиков воды и в которых официально зарегистрирована один или два человека, одновременно домовой счетчик показывает значительно большее потребление. Таких жителей мы будем проверять", - рассказала Грамотная.
Она отметила, что начать рейды планируют весной 2017 года.
"Если в этой квартире проживает 5 человек и они поверенный счетчик воды и он показывает, что они потребляют 1 куб, к ним не будет никаких претензий. Мы хотим выявить не тех, кто сдает или снимает жилье, то не компетенция городских властей, а только тех, кто потребляет услугу, но не платит за нее в полном объеме ", - пояснила Грамотная.
На вопрос, что будет делать город, если человек откажется впускать проверяющих, она сказала:
"Тогда будем делать это через суд. Если есть люди, которые годами не платят за услуги, то проверяющий приходить с решением суда. Еще раз подчеркну, что проверять не то, легально люди живут или нелегально, а то, платят они за потребленные услуги или нет ", - подытожила Грамотная.
Как известно, от количества зарегистрированных жителей зависит сумма начислений за коммунальные платежи, если в квартире нет счетчиков. В то же время такие проверки от КГГА теоретически смогут выявить лиц, которые сдают в аренду жилье, но не платят за это налогов.
Свободный выбор места проживания гарантируется гражданам Украины Конституцией.
Фото: kiev.pravda.com.ua/
Теги: Донбасс, Киев, плата, паспорт, проверка, коммунальные услуги, Киевэнерго
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