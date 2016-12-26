Кому война, кому... корпоратив на миллион гривен - украинские налоговики знатно погуляли на ВДНХ (ВИДЕО)

26.12.2016 12:21

Новогодний корпоратив для тысячи сотрудников Государственной фискальной службы Киева проходил в отдельном павильоне на территории ВДНХ и обошелся минимум в миллион гривен, пишет "Корреспондент".

Об этом говорится в программе Наші гроші з Денисом Бігусом. Журналисты утверждают, что аренда павильона стоит около 50 тысяч грн в сутки, еще 25 тысяч грн – дополнительные арендные средства за время, необходимое для украшения помещения.

Кроме того, для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D-шоу Вартові мрій. Стоимость билетов на подобное мероприятие – от 200 до 2000 грн за посетителя в новогодний сезон. Развлекал налоговиков народный артист Украины Александр Пономарев. Его выступление оценивается примерно в 6-7 тысяч долларов.

Питание было организовано силами кейтеринга. Минимальный заказ подобного обслуживания – от 150 грн на одного человека. То есть, угощение фискалов обошлось минимум в 150 тысяч грн. Общая стоимость мероприятия составила около миллиона грн.