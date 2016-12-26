Курс НБУ на 26 декабря: доллар и евро стали дешевле

26.12.2016 08:31

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 26 декабря.

Так, курс доллара снизился на 1 коп. - до 26,27 грн.

Евровалюта упала на 1 коп. - до 27,44 грн.

Курс российского установлен на уровне 0,432 грн.