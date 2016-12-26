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Курс НБУ на 26 декабря: доллар и евро стали дешевле
26.12.2016 08:31
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 26 декабря.
Так, курс доллара снизился на 1 коп. - до 26,27 грн.
Евровалюта упала на 1 коп. - до 27,44 грн.
Курс российского установлен на уровне 0,432 грн.
Фото: 112.uа
Теги: Украина, Донбасс, валюта, курс валют
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