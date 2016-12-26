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Курс НБУ на 26 декабря: доллар и евро стали дешевле

26.12.2016 08:31
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Курс НБУ на 26 декабря: доллар и евро стали дешевле

Национальный банк Украины  установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 26 декабря.

Так, курс доллара снизился на 1 коп. - до 26,27 грн.

Евровалюта упала на 1 коп. - до 27,44 грн.

Курс российского установлен на уровне 0,432 грн.


Фото: 112.uа

Теги: Украина, Донбасс, валюта, курс валют
 
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