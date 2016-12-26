- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год19:43
- В Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики18:22
- Между Украиной и Израилем возникла скандальная ситуация17:56
- В Минобороны озвучили боевые и небоевые потери украинской армии в 2016 году17:43
- В Украине началась выплата пенсий за январь 2017-го16:59
- В России беглый Янукович устроил себе миниатюрное Межигорье, соседи-сочинцы недовольны16:38
- Ветераны АТО заявили о значительном увеличении количества каналов торговли с "ДНР/ЛНР"15:22
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"14:35
Между Украиной и Израилем возникла скандальная ситуация
Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски был приглашен в Министерство иностранных дел Украины с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия Советом безопасности ООН резолюции 2334 относительно положения на Ближнем Востоке, сообщает "Интерфакс".
"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков по результатам голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины на поддержку упомянутого проекта", - сказано в сообщении пресс-центра МИД, обнародованном в понедельник.
Отмечается, что Украина придерживается последовательной позиции относительно урегулирования израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах.
"По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - сказано в сообщении.
В МИД Украины отметили что, Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий: проведении в Киеве очередного раунда переговоров по проекту соглашения о свободной торговле, подготовке к подписанию имплементационного протокола к недавно ратифицированному сторонами соглашению, регулирующему трудовую миграцию, а также продолжении переговоров о дальнейшей либерализации авиасообщения.
Было также договорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок. По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.
Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Израиль, недоношенный, дипломатия
- Рейс самолёта украинской авиакомпании сорван из-за страшной находки
- В Крымнаше негодуют: Путин обязал возвращать банковские долги Украине
- Российский телеведущий: "Выборы в Украине пройдут не голосованием, а путём ночных убийств" (ВИДЕО)
- Сборная. Стартуем в Израиле
- Роман Бочкала: "Будь как Вова. Помни - в Твоей стране война"
- Израильский премьер Нетаньяху обиделся на Украину
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
- В Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики18:22
- На трассе "Киев – Харьков – Должанский" задержали автомобиль с 21-й тонной цветмета без документов18:13
- В Минобороны озвучили боевые и небоевые потери украинской армии в 2016 году17:43
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год19:43
- Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы19:20
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
- В Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики18:22
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО