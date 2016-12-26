В России беглый Янукович устроил себе миниатюрное Межигорье, соседи-сочинцы недовольны

26.12.2016 16:38

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович поселился в элитном районе Сочи, сообщает сайт styler.rbc.ua.

На экс-главу Украины уже начали поступать жалобы от жителей соседних "сталинок", в которых пропадает вода: в кранах отсутствует давление и жидкость течет тонкой струйкой.

Как сообщили горожане, при строительстве новых домов, в одном из которых обитает Янукович, была использована старая труба, что привело к проблемам с водоснабжением ближайших домов.

"В Сочи Янукович живет на улице Есауленко, крайний домик", — рассказал Виталий Минаков из Сочи. Он отметил, что здесь находятся сотрудники федеральной службы охраны.

Как выяснило издание, официального адреса особняк Януковича не имеет. По кадастровой карте он расположен в Мацестинском лесничестве и обозначен кварталом №74, выделом 15. Территория в полгектара имеет статус "особо охраняемых территорий и объектов" с целевым назначением — для обустройства и эксплуатации пансионата семейного типа.

"Живешь такой в типичной трехэтажке, работаешь пять дней в неделю, а на заднем дворе за твоим домом экс-президент Украины в гамаке лежит, да в теннис играет в крытом зале", — рассказал Игорь Зиновьев из Сочи.

Территория участка укреплена со всех сторон бетонными плитами, а сам деревянный дом с зеленой крышей напоминает миниатюрное Межигорье с крытым бассейном и баней на территории.



