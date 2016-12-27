Антимонопольный комитет оштрафовал ПриватБанк

27.12.2016 11:18

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Оштрафован ПАО коммерческий банк ПриватБанк на 82 600 грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию председателя Комитета в установленный им срок", – сообщили в ведомстве.

Напомним, на прошлой недели 100% акций ПриватБанка перешли в собственность государства. Национализация прошла за 72 часа.

В новый набсовет "Привата" вошли инострацы с мировым опытом - управлять крупнейшим в Украине банком будут пять международных экспертов и два государственных чиновника. Государство в набсовете банка будут представлять два человека – уполномоченный "Нафтогаза" Сергей Алексеенко и первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

Источник: segodnya.ua.