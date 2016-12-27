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Автомобиль "влетел" в витрину книжного магазина в центре Харькова

27.12.2016 16:50
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Автомобиль "влетел" в витрину книжного магазина в центре Харькова

Очевидцы ДТП говорят, что водитель автомобиля вел себя неадекватно.

Автомобиль "влетел" в витрину книжного магазина в центре Харькова. Об этом сообщает "Объектив".

Сообщается, что авария произошла рано утром на ул. Сумской. Водитель Volkswagen Golf с литовскими номерами на большой скорости ехал по улице Ярослава Мудрого и по неизвестной причине продолжил движение по прямой на ул. Сумской. Машина остановилась только когда въехала в помещение книжного магазина, при этом перелетев три ступеньки.

Сообщается, что в машине находился водитель – 26-летний иностранец, по неофициальной информации, гражданин Марокко, и пассажир - его соотечественник. Пассажир в результате аварии получил травмы. Очевидцы ДТП говорят, что водитель автомобиля вел себя неадекватно. 
 
"Вследствие данного дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля, его возраст устанавливается. Травмы легкие - ушибы тела, рук, ног. Был направлен в медицинское учреждение в 4-ю больницу скорой медицинской помощи. Водитель от объяснений отказался, был направлен в наркологический центр для проведения экспертиз. Результаты известны будут через трое суток. По внешним признакам водитель находился, мягко говоря, в неадекватном состоянии", - рассказал руководитель отдела Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко. 
 
Руководство книжного магазина от комментариев отказалось, убытки подсчитывают. 
Источник: 112.ua.




Теги: Донбасс, Харьков, авария
 
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