Автомобиль "влетел" в витрину книжного магазина в центре Харькова

Сообщается, что авария произошла рано утром на ул. Сумской. Водитель Volkswagen Golf с литовскими номерами на большой скорости ехал по улице Ярослава Мудрого и по неизвестной причине продолжил движение по прямой на ул. Сумской. Машина остановилась только когда въехала в помещение книжного магазина, при этом перелетев три ступеньки.