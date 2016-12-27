Будущее ЧАЭС: что ждет станцию после того, как достроили арку над 4-м энергоблоком

27.12.2016 10:32

В 2017 году на ЧАЭС планируют ввести в эксплуатацию конфайнмент и начать перевозить отработанное ядерное топливо в новое хранилище.

В 2017 году на Чернобыльской атомной электростанции начнутся работы по перемещению отработанного ядерного топлива из старого хранилища в новое. По предварительным подсчетам, на то, чтобы переместить его во второе хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 понадобится 9,5 лет. Предусматривается, что храниться оно там сможет сто лет, после чего нужно будет решить его будущее – либо окончательно захоронить, либо переработать. Сегодня.ua побывал на ЧАЭС и узнал о перспективах станции и зоны отчуждения.

Отработанное ядерное топливо переместят из старого хранилища

В 2016 года на ЧАЭС завершилось перемещение отработанного ядерного топлива из трех энергоблоков в хранилище (ХОЯТ-1). На этот процесс ушло порядка 10 лет, однако сейчас 1-й, 2-й и 3-й энергоблоки полностью освобождены от "отходов", накопившихся за весь период работы станции. Поврежденное топливо в 4-м энергоблоке пока в нем и останется – переместить в хранилище его невозможно.

Впрочем, ХОЯТ-1 свой потенциал уже практически отработало – хранилище было сооружено в 1986 году уже после аварии на ЧАЭС. По проекту оно рассчитано на 30 лет эксплуатации, но благодаря ремонтам этот срок удалось продлить еще на 10 лет, рассказывают на ЧАЭС.

"Там находится более 21 тысячи тепловыделяющих сборок, которые были накоплены за все время", – рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации ЧАЭС Владимир Песков.

Кроме того, ХОЯТ-1 – хранилище "мокрого" типа, отработанное топливо в нем хранится в воде, благодаря чему происходит радиационная защита (а отработанное топливо обладает большой мощностью доз) и его охлаждение. Однако, такие условия не предусматривают длительного хранения, поэтому в будущем топливо будет перемещено в новое, строящееся ХОЯТ-2.

До 2016 года вода, которой охлаждалось отработанное ядерное топливо, сливалась в технический водоем, и по сути, тепло от нее уходило в атмосферу. Но на ЧАЭС нашли способ использовать ее для отопления и систем пожаротушения.

На ЧАЭС планируют приступить к эксплуатации ХОЯТ-2 в 2017 году

Весной 2017 года на ЧАЭС планируют запустить "холодные" испытания второго хранилища для отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) – без помещения в него тепловыделяющих сборок. Осень 2017 – в плане "горячие" испытания, в рамках которых на ХОЯТ-2 перевезут 186 сборок.

"Это хранилище предназначено для длительного хранения в течение 100 лет ядерного топлива только блоков № 1, 2, 3 Чернобыльской АЭС и никакого другого", – рассказывает Андрей Савин, главный инженер проекта со стороны заказчика – ЧАЭС, – "Рассчитываем, что в октябре 2017 года первое ядерное топливо будет размещено здесь".

Новое хранилище будет состоять из двух зон – установки по подготовке топлива к хранению и двух бетонных модулей хранения длиной более, чем 200 метров каждый.

С ХОЯТ-1 при помощи специального вагона-контейнера топливо будет перевозиться сначала в установку по подготовке его к хранению. За раз такой вагон может перевезти 9 тепловыделяющих сборок, рассказывает Савин.

"Ядерное топливо Чернобыльской станции специфичное, состоит из двух пучков тепловыделяющих элементов – верхнего и нижнего, в каждом из которых по 18 тепловыделяющих элементов. Каждый этот элемент – это трубочка, заполненная двуокисью урана, – рассказал Савин, – Задача – его разделить на отдельные пучки, упаковать в специальные пеналы, и, затем, пеналы переместить для хранения в гелиевой среде".

Эти пеналы – двустенные, выполнены из нержавеющей стали, диаметром около двух метров и длиной около 4,5 метров. В каждый из них будет установлено 186 топливных патронов с половинками тепловыделяющей сборки. После того, как пенал будет заполнен, ядерное топливо будет осушено для того, чтобы создать безопасные условия дальнейшего хранения. После этого крышка пенала будет заварена, а внутри у него будет создана гелиевая среда – теплопроводящая среда с целью теплоотвода для хранения в течении ста лет.

Стенки пенала – это два барьера защиты от распространения радиоактивных веществ, однако они не смогут удержать ионизирующее излучение. Защитой от этого излучения являются стенки самого бетонного модуля хранения. В загруженном состоянии один пенал будет весить 31 тонну.

После заполнения пенал будет перемещаться к бетонным модулям хранения и горизонтально укладываться в ячейку. В конечном итоге все топливо будет запаковано в 229 пеналов, но в хранилище разместят еще два резервных.

На то, чтобы загрузить один пенал в хранилище нужно примерно две недели, рассказывает Савин. "9,5 лет потребуется для того, чтобы перевезти ядерное топливо из существующего хранилища, обработать здесь и разместить для хранения", – сказал он.

В процессе хранения отработанного ядерного топлива на ХОЯТ-2 будет осуществляться радиационный контроль по разным параметрам, температура, периодически будет вводиться стетоскоп, чтобы осматривать наружную поверхность пенала без его извлечения. И только некоторые пеналы раз в десять лет будут извлекаться для всеобъемлющего контроля и переоценки безопасности, рассказывает главный инженер проекта.

Хранилище будет эксплуатироваться круглосуточно, суммарно его обслуживать будет примерно 140 человек, а единовременно – порядка 17 человек персонала и охрана. Однако ХОЯТ-2 – это не окончательное захоронение отработанного ядерного топлива. Хранилище рассчитано на сто лет. За это время нужно будет окончательно решить будущее этого топлива – либо захоронить его, либо переработать. Несмотря на то, что в мире переработку некоторые страны практикуют, топливо, которое использовалось на реакторах РБМК, таких, как на ЧАЭС, перерабатывать экономически невыгодно, поскольку оно низкообогащенное, объясняет Савин.

Стоимость этого проекта составляет 381 миллион евро. Финансирование осуществляют страны-доноры Счета ядерной безопасности под управлением Европейского банка реконструкции и развития – страны Большой семерки и ЕС, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Швейцария. Украина, со своей стороны, внесла 1,4 миллиона евро в Счет ядерной безопасности ЕБРР для завершения строительства ХОЯТ-2.

В 2018 году на ЧАЭС намерены попасть внутрь старого саркофага над 4-м аварийным блоком – гендиректор ГСП ЧАЭС

После того, как все, кроме аварийного, блоки ЧАЭС были освобождены от отработанного ядерного топлива, станция перестала быть ядерным объектом по классификации МАГАТЭ. К тому же, 29 ноября на ЧАЭС завершили накрытие аварийного блока новым безопасным конфайнментом (НБК), отмечает глава государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук. Далее предстоит введение арки в эксплуатацию – завершение этих работ планируется в ноябре 2017 года.

Источник: segodnya.ua.



