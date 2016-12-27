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Чубаров объяснил, как мост в Крым обернется катастрофой для россиян

27.12.2016 09:10
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Чубаров объяснил, как мост в Крым обернется катастрофой для россиян

Каждая новая авантюра президента России Владимира Путина приближает момент катастрофы российского государства

Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии «Обозревателю».

«Сирия одна из таких его многоаспектных авантюр. Здесь и финансовая авантюра, и политическая авантюра, которая отбирает множество жизней россиян. Решение строить Керченский мост относится к той же категории. Будем желать Путину, чтобы он на них не иссякал», — заявил Чубаров.

Как ранее сообщала Politeka, конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту, ведущему в Крым, не состоялся, поскольку на него не поступило ни одной заявки. Одной из причин отсутствия заявок считают то, что исполнитель контракта с большой вероятностью подпадет под антироссийские санкции.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, катастрофа, мост
 
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