Чубаров объяснил, как мост в Крым обернется катастрофой для россиян

27.12.2016 09:10

Каждая новая авантюра президента России Владимира Путина приближает момент катастрофы российского государства

Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии «Обозревателю».

«Сирия одна из таких его многоаспектных авантюр. Здесь и финансовая авантюра, и политическая авантюра, которая отбирает множество жизней россиян. Решение строить Керченский мост относится к той же категории. Будем желать Путину, чтобы он на них не иссякал», — заявил Чубаров.

Как ранее сообщала Politeka, конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту, ведущему в Крым, не состоялся, поскольку на него не поступило ни одной заявки. Одной из причин отсутствия заявок считают то, что исполнитель контракта с большой вероятностью подпадет под антироссийские санкции.

Источник: politeka.net.