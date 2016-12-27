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Депутат нашел оригинальное пояснение успеха Савченко у главарей «ДНР/ЛНР»
В случае, ели народный депутат Надежда Савченко на самом деле агент Кремля, то российские власти могли намеренно приказать руководителям террористов на Донбассе осуществить ей передачу двух пленных с целью поддержания ее тайной миссии против Украины.
Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью СМИ озвучил народный депутат Александр Бригнец. По его мнению, в нынешней ситуации ничего сложного нет: Надежда Савченко уехала, ее раскритиковали избиратели, на что российский президент Путин ответил, что все нормально, все еще узнают, сколько ты сможешь сделать. Бригинец предположил, что глава Кремля мог специально выдать Савченко двух человек и, таким образом, сделал намек, что с пророссийскими террористами необходимо вести переговоры.
Таким образом, продолжил депутат, между марионетками ведутся переговоры, и они достаточно успешны, так что Украине тоже необходимо взять пример из этого. В этом и заключатся психология данного явления, рассказал депутат.
Недавно в интервью СМИ вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что пророссийские террористы сорвали ранее достигнутые договоренности относительно обмена пленными.
Источник: replyua.net.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, пленные
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