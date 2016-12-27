Европейский посол в Украине рассказал, когда начнет действовать «безвиз»

27.12.2016 14:05

Хьюг Мингарелли, председатель Европейского Союза в Украинском государстве, заявил, что он рассчитывает на то, что на протяжении первых шести месяцев 2017 года украинцы смогут пользоваться услугами «безвиза» и более того, произойдет утверждение СА Украина-ЕС, о чем сообщает Realist Online.



Как информирует replyua.net, Мингарелли заявил: «Европейский совет принял четкое решение, обладающее безупречной юридической ориентацией для обеих сторон – украинской и европейской. Насколько я имею понимание, весной грядущего года оно будет обнародовано сразу двум политическим палатам Нидерландов, и мы полагаем надежду на положительное голосование этих двух палат».



Рассуждая о «безвизе» для граждан Украины, посол Европейского Союза подчеркнул, что 28-стран-членов ЕС приняли положительное решение в этом вопросе, соответственно теперь в предстоящие пару месяцев Европейский парламент проведет голосование механизма приостановления «безвиза» для стран третьего мира. Он подытожил: «Сразу же после того, как пройдет голосование, законодатели пойдут вперед, чтобы иметь возможность обеспечить украинским гражданам услугу переправляться в государства Шенгенской зоны, не оформляя при этом никакие визы».

Источник: replyua.net.