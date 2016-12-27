Глава МИД Польши сделал неутешительный прогноз по Минским соглашениям

27.12.2016 13:00

По словам Ващиковского, для успеха решения конфликта на Донбассе необходимо расширение группы стран-переговорщиков по мирному урегулированию.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы, и отмечает, что для решения конфликта на Донбассе необходимо расширение Нормандского формата. Об этом он заявил в интервью изданию Wprost, сообщается на сайте МИД Польши.

"По нашему мнению, Минские соглашения не будут выполнены", – подчеркнул шеф польской дипломатии.

В то же время, как отмечает издание, глава внешнеполитического ведомства Польши настаивает на том, что для успеха решения конфликта на Донбассе необходимо расширение группы стран-переговорщиков по мирному урегулированию путем привлечения США и Польши.

"Нужно расширить нормандский формат, потому что одни только европейские государства, такие, как Франция или Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы – единственная страна ЕС и НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любая эскалация ситуации будет на нас влиять", – так обосновывает необходимость привлечения Польши к переговорам по Донбассу Ващиковский.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини после завершения Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе заявила, что Европейский Союз планирует увеличить дипломатические усилия для мирного решения ситуации на востоке Украине.

Ранее посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер заявил, что новых инициатив по урегулированию ситуации на востоке Украины в настоящее время нет.

"Других инициатив на повестке дня пока не стоит. Мы по-прежнему считаем, что минские соглашения – хорошие соглашения. Пока альтернативы им нет", – сказал французский дипломат.

Источник: segodnya.ua.