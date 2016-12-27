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К боевикам обратилась мать парня, который вернулся к мирной жизни в рамках программы СБУ. ВИДЕО

27.12.2016 12:40
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К боевикам обратилась мать парня, который вернулся к мирной жизни в рамках программы СБУ. ВИДЕО
Мать бывшего участника незаконных вооруженных формирований обратилась с призывом к женам и матерям тех, чьи мужья и сыновья продолжают противостоять украинской власти.

Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В качестве примера она рассказала о своем сыне, который успешно воспользовался программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».
В 2015 году боевики заставили его присоединиться к одному из незаконных вооруженных формирований. Террористы, отобрав у юноши документы, заставляли выполнять тяжелую физическую работу, в частности ремонтировать танки, БТР и БМП. За это парня кормили и одевали, давали сигареты, а в случае невыполнения приказов - жестоко избивали.
 
Сегодня ее сын, благодаря программе СБУ, находится в безопасности, вместе с родными.
Источник: sprotyv.info.


Теги: Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР
 
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