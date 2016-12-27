К боевикам обратилась мать парня, который вернулся к мирной жизни в рамках программы СБУ. ВИДЕО

27.12.2016 12:40

Мать бывшего участника незаконных вооруженных формирований обратилась с призывом к женам и матерям тех, чьи мужья и сыновья продолжают противостоять украинской власти. Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В качестве примера она рассказала о своем сыне, который успешно воспользовался программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».

В 2015 году боевики заставили его присоединиться к одному из незаконных вооруженных формирований. Террористы, отобрав у юноши документы, заставляли выполнять тяжелую физическую работу, в частности ремонтировать танки, БТР и БМП. За это парня кормили и одевали, давали сигареты, а в случае невыполнения приказов - жестоко избивали.

Сегодня ее сын, благодаря программе СБУ, находится в безопасности, вместе с родными.