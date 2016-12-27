Как не стать жертвой некачественных фейерверков (видео)

27.12.2016 22:00

По словам медиков, нередко неосторожное обращение с пиротехникой заканчивается ампутацией или ожогами.

Опасная пиротехника. Стихийная торговля фейерверками, петардами и салютами уже стартовала. Некачественная продукция каждый год приводит к десяткам пострадавших.

Петарды в свободном доступе можно купить возле любой станции метро в столице.

Пиротехника на любой вкус и кошелек есть в интернете – петарды, ракеты, фейерверки, дымовые шашки – доставить их могут в любую точку страны.

По телефону консультант уверяет – вся продукция сертифицирована: "Мы продаем исключительно качественные изделия и тщательно их отбираем. Например, изделия, произведенные для сезона 2016-го года – это исключительного качества изделия. Мы гарантируем, что все будет безопасно".

Но подтвердить эти слова нечем. И таким точкам продажи специалисты не рекомендуют доверять.

"Пиротехническую продукцию надо покупать только в специализированных магазинах, которые продают пиротехническую продукцию, также надо покупать ее, когда есть сертификат, паспорт, есть срок годности, который не вышел в момент продажи", – говорит Александр Кувенев, специалист отдела пожарной безопасности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева.

Олег торгует пиротехникой вот уже 15 лет. Товар привозит из Китая, главного мирового поставщика. Говорит, перед покупкой следует тщательно изучить маркировку на упаковке изделия.

"Инструкция – что можно, что нельзя, упаковка, смотрим производитель, импортер, если есть эти данные, то продукция неплохая. Если на иностранном языке написано, то это завезено неправильно", – отметил Олег Ломакин, владелец магазина фейерверков.

Нарушение элементарных правил пользования новогодними бытовыми взрывными устройствами и приводит к травмам и увечьям, говорят специалисты.

По словам медиков, нередко неосторожное обращение с пиротехникой заканчивается ампутацией или ожогами.

"Операции очень тяжелые, очень длительные и, как правило, маленькая халатность родителей, бесконтрольные дети, или халатность родителей при запуске ракет заканчивается длинным дорогостоящим и многоэтапным лечением", – сказал Сергей Стаскевич, заместитель главврача Киевского центра термических поражений и пластической хирургии.

Из-за некачественных фейерверков каждый год травмируется несколько десятков украинцев. Поэтому специалисты в канун новогодних праздников призывают – используйте сертифицированную продукцию, и делайте это на открытых участках, вдали от жилых домов и с безопасного расстояния.

Источник: segodnya.ua.



