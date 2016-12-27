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Как получить выгоду от субсидии
Получатели субсидий в Украине могут не платить обязательный ежемесячный платеж за коммуналку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Так, субсидианты могут не платить за услугу ЖКХ, если сумма сэкономленных субсидий больше, чем обязательный ежемесячный платеж, и в платежке отражено "к оплате: 0".
"В то же время, не стоит верить слухам о том, что если не использовать в полном объеме газ, воду и другие коммунальные услуги, на которые назначены субсидию, то в конце года придется доплатить. Это миф. Если семья использовала меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет законное право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей, в том числе обязательной платы за коммуналку", – подчеркивают в Минсоцполитики.
Во всех остальных случаях субсидианты обязаны ежемесячно платить обязательную долю расходов на оплату коммунальных услуг.
"В случае если стоимость фактически использованной услуги меньше, чем обязательный платеж по субсидии, семьи имеют право платить по фактической стоимости использованной электроэнергии, газа или воды", – уточнили в ведомстве.
Минсоцполитики напоминает, что поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату – сэкономленную субсидию – в коммунальных счетах. В случае нарушения этой нормы украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления.
Напомним, украинцам в следующем году пересчитают размер субсидии. Количество субсидиантов к этому времени, предполагают в Кабмине, вырастет до семи миллионов семей. Львиная часть субсидиантов оформили скидку с учетом минимального дохода – на данный момент это зарплата в размере 1600 гривен. В следующем году, минималка вырастет в два раза, в результате после перерасчета значительно уменьшится и размер субсидии. Нововведение не коснется тех, кто уже сейчас декларирует зарплату больше 3200 гривен.
Источник: ua.today.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
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