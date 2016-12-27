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Как скандальное решение Трампа поможет Украине

27.12.2016 08:45
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Как скандальное решение Трампа поможет Украине

План избранного президента США Дональда Трампа по отмене 60-70% постановлений нынешнего главы Белого дома Барака Обамы может сыграть на руку Украине.

Об этом заявил экс-советник посольства Украины в США, ученый-американист, доктор исторических наук Александр Потехин в комментарии «Обозревателю».

«Речь идет в первую очередь об отмене указов об ограничении добычи нефти и газа. Конечно, пока нельзя прогнозировать со стопроцентной уверенностью, но высока вероятность того, что политика Трампа в сфере энергоносителей может привести к значительному понижению цен на нефть и газ», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это ослабит российские позиции и тем самым усилит украинские.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Украина, США, Донбасс, решение
 
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