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Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
В Киеве на Майдане открылся мобилизационный пункт, в котором ждут всех, кто хочет помочь или принять непосредственное участие в блокаде торговли c оккупированными территориями Донбасса.
Как рассказали Politeka в пункте, установленном у монумента Независимости, к ним обращаются, как мужчины, так и женщины.
«Человек подходит к нам, оставляет свой номер телефона, электронный адрес, если есть. Для нас принципиальным является понимание того, готов ли человек реально помогать. Откуда он родом: киевлянин или гость столицы. Состоит ли какой-либо общественной организации, а также был или является волонтером. В списке есть как мужчины, так и женщины. Больше, конечно, первых. Вот, к примеру, за последние 40 минут я записал 15 человек. Среди них две женщины», — сообщил наш собеседник.
Активист также рассказал, как люди относятся к блокаде оккупированных территорий.
«Могу сказать, что люди считают подобную акцию необходимой. Более того, особенно важным эту акцию люди, которые живут на Донбассе: в самом Донецке, и на его округах. Также ее высоко ценят жители Луганска», — уточнил он.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО заявили о начале экономической блокады оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей. Ранее, 16 декабря, бойцы объявили ультиматум с требованием освободить пленных.
Инициаторы блокады планируют перекрыть каналы, по которым в «ДНР» и «ЛНР» поступают контрабандные товары. Блокировать будут и грузы, которые боевки отправляют на подконтрольные Украине территории.
Как сообщил начальник штаба блокады оккупированных территорий Сергей Акимович, с 2014 года количество путей перевозки товаров на оккупированную территорию, в том числе контрабандным путем, существенно увеличилась.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Майдан, мобилизация
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