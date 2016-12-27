Мобилизация на Майдане: люди массово записываются

27.12.2016 16:20

В Киеве на Майдане открылся мобилизационный пункт, в котором ждут всех, кто хочет помочь или принять непосредственное участие в блокаде торговли c оккупированными территориями Донбасса.

Как рассказали Politeka в пункте, установленном у монумента Независимости, к ним обращаются, как мужчины, так и женщины.

«Человек подходит к нам, оставляет свой номер телефона, электронный адрес, если есть. Для нас принципиальным является понимание того, готов ли человек реально помогать. Откуда он родом: киевлянин или гость столицы. Состоит ли какой-либо общественной организации, а также был или является волонтером. В списке есть как мужчины, так и женщины. Больше, конечно, первых. Вот, к примеру, за последние 40 минут я записал 15 человек. Среди них две женщины», — сообщил наш собеседник.

Активист также рассказал, как люди относятся к блокаде оккупированных территорий.

«Могу сказать, что люди считают подобную акцию необходимой. Более того, особенно важным эту акцию люди, которые живут на Донбассе: в самом Донецке, и на его округах. Также ее высоко ценят жители Луганска», — уточнил он.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО заявили о начале экономической блокады оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей. Ранее, 16 декабря, бойцы объявили ультиматум с требованием освободить пленных.

Инициаторы блокады планируют перекрыть каналы, по которым в «ДНР» и «ЛНР» поступают контрабандные товары. Блокировать будут и грузы, которые боевки отправляют на подконтрольные Украине территории.

Как сообщил начальник штаба блокады оккупированных территорий Сергей Акимович, с 2014 года количество путей перевозки товаров на оккупированную территорию, в том числе контрабандным путем, существенно увеличилась.

Источник: politeka.net.