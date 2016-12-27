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На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

27.12.2016 13:15
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На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

За два дня до празднования Нового года в Украину придет очередной циклон, который спровоцирует понижение температуры. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 29 декабря в Украине похолодает. 

Сегодня по-прежнему в большинстве регионов будут дожди и мокрый снег, а уже завтра в западных областях столбик термометра покажет низкие отметки. Снегопады продолжатся в большинстве регионов. 29 декабря температура около нуля градусов сохранится только на юге, в остальных регионах днем будет около трех градусов мороза. На всей территории пройдет снег, за исключением Днепропетровской и Харьковской областей. Синоптики также не прогнозируют осадков в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. 30 декабря снег пройдет только в Сумах, Чернигове, Житомире и Киеве. Температура будет колебаться от -3 до +1 градуса. 

В предпраздничный день, 30 декабря, в большинстве областей даже выглянет солнце, однако температура не будет повышаться выше нуля градусов. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь почти во всех областях будет лежать снег благодаря незначительному снижению температуры. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, погода, новый год
 
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