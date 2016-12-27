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Найден след Москвы в освобождении «пленных Савченко»

27.12.2016 19:10
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Найден след Москвы в освобождении «пленных Савченко»

В Интернете распространяются факты, доказывающие непосредственное руководство Москвы процессом выхода на свободу «пленниц», которому якобы содействовала народный депутат Надежда Савченкопередает replyua.net. Кроме того, ни представителям «ДНР» и «ЛНР» вообще ничего не было о них известно. 

Отмечается, что на видеохостинге YouTube запись разговора по телефону с участием главы отдела информационной политики и связей Елены Алексеевой с представителями общества так называемой «администрации ДНР» с журналистом пропагандистского канала LifeNews выложил пользователь Василь Чумак. Популярность этого видео в сети растет молниеносно, однако его достоверность вызывает сомнения. 

Отвечая на вопрос, заданный корреспондентом LifeNews, кем являются Анжелика Преснякова и Ольга Сворак, Алексеева с удивлением заявила, что ей ничего неизвестно. Также она сообщила, что сейчас ссорится с российскими властями, так как о таких заявлениях власти «ДНР» не знали. Напомним, что власти непризнанной республики осуществили передачу двух пленных Владимиру Рубану, являющемуся руководителем Центра освобождения пленных в Украине. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, Москва, освобождение, пленные
 
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