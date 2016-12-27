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Не в «Шахтер», так в «Зенит»: лидер киевского «Динамо» планирует перебраться в Россию

27.12.2016 07:55
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Не в «Шахтер», так в «Зенит»: лидер киевского «Динамо» планирует перебраться в Россию

Защитник «бело-синих», которого называют «столбом» обороны киевлян Евгений Хачериди в зимнее межсезонье может сменить футболку украинского чемпиона на футболку питерского «Зенита». Такой информацией поделился журналист футбольного телеканала «Футбол» Игорь Бурбас.

По словам журналиста, президент «Динамо» Игорь Суркис совсем не против распрощаться с Хачериди, который последний год половину сезона наблюдал за игрой своих одноклубников со скамейки запасных. Поговаривали даже, что дело не в травмах Евгения, а в личном конфликте с наставником «бело-синих» Сергее Ребровом. Сейчас Суркис готов с легкой душой отпустить Хачериди в «Зенит», но не за 4 миллиона, а подороже. Именно сейчас и идут переговоры о том, чтобы повысить цену за защитника.

Напомним, что румынский наставник питерцев Мирча Луческу уже предпринимал попытку заполучить 29-летнего защитника, когда был главным тренером «Шахтера», но тогда трансфер сорвался в последний момент и вызвал большую критику в рядах ультрас «Динамо». Сейчас же, похоже, трансферу ничего не помешает, поскольку Хачериди мотивирован наконец-то получить стабильное место в основном составе. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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