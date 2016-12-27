Новый газопровод запустили в Винницкой области

27.12.2016 13:22

В Винницкой области, селе Переорки, был запущен новый газопровод протяженностью четыре километра, и к нему будет подключено около двухсот домохозяйств, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной государственной администрации.



По словам Андрей Гижко, заместителя председателя Винницкой ОГА, для каждого жителя Винницкого района это стало очень важным событием. «В первую очередь, нужно подчеркнуть, что село Переорки является окраинным населенным пунктом Винницкой области, который газифицируется. Мы сможем подключить к газопроводу двести домохозяйств, а протяженность линии составляет четыре километра», заявил Гижко. Протяженность низкого и среднего давления будет составлять больше одиннадцати километров.



Стоимость всех работ согласно ПСД достигла 9983,5 тысяч гривен – в нее вошли и одиннадцать километров по населенному пункту, и четыре километра высокого давления. Стоимость строительства высокого давления оценена почти в два миллиона гривен, за период всего строительства было потрачено больше пяти с половиной миллионов. Средства населения составили порядка трех миллионов гривен.

Источник: replyua.net.