Под Александрией перевернулся грузовик с взрывчаткой (видео)

27.12.2016 18:48

Автомобиль перевозил 5 тонн аммиачной селитры, 12,5 тонн эмульсионной фазы и газогенерирующую добавку.

В Кировоградской области перевернулся грузовик с взрывчаткой. ДТП произошло вчера вечером на 30 км автодороги Знаменка-Луганск-Изварино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный отдел управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Кировоградской области.

"По предварительным данным водитель автомобиля КрАЗ, двигаясь со стороны города Кропивницкий в направлении Александрии, не учел дорожную обстановку, особенности груза, не справился с управлением, совершил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием. В результате автомобиль получил значительные механические повреждения. Автомобиль перевозил следующий груз: 5 тонн аммиачной селитры, 12,5 тонн эмульсионной фазы, газогенерирующую добавку ", – сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что были деформированы кабина автомобиля, крыша и контейнеры, но они не разбились, вещества не разлились. На водителя составлен административный протокол по ст. 124 КУ об административных правонарушениях, который сейчас направлено в суд.

Источник: segodnya.ua.



