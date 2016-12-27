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Под Александрией перевернулся грузовик с взрывчаткой (видео)
Автомобиль перевозил 5 тонн аммиачной селитры, 12,5 тонн эмульсионной фазы и газогенерирующую добавку.
В Кировоградской области перевернулся грузовик с взрывчаткой. ДТП произошло вчера вечером на 30 км автодороги Знаменка-Луганск-Изварино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный отдел управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Кировоградской области.
"По предварительным данным водитель автомобиля КрАЗ, двигаясь со стороны города Кропивницкий в направлении Александрии, не учел дорожную обстановку, особенности груза, не справился с управлением, совершил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием. В результате автомобиль получил значительные механические повреждения. Автомобиль перевозил следующий груз: 5 тонн аммиачной селитры, 12,5 тонн эмульсионной фазы, газогенерирующую добавку ", – сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что были деформированы кабина автомобиля, крыша и контейнеры, но они не разбились, вещества не разлились. На водителя составлен административный протокол по ст. 124 КУ об административных правонарушениях, который сейчас направлено в суд.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, грузовик, взрывчатка, Кировоградская область
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