Порошенко подписал «экспериментальный» закон

27.12.2016 20:15

Президент Петр Порошенко подписал Закон, который определяет механизм оплаты услуг патронатных воспитателей, а также выплат социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Об этом сообщила пресс-служба президента, передает Politeka.

«Эксперимент по осуществлению патроната над ребенком в Украине призван усилить социальную защиту детей и поддержку семей с детьми», — говорится в посте президента на Facebook.

В пресс-службе пояснили, закон предусматривает включение до 1 января 2019 года расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком, а также выплату социальной помощи, в состав расходов на государственные программы социальной защиты. Которые, в свою очередь, проводятся за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета.

Реализация Закона будет осуществляться за счет и в пределах средств, ежегодно предусматриваемых для Министерства социальной политики по бюджетной программе.

Отметим, эксперимент по осуществлению патроната над ребенком в Украине введен с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» был внесен в Верховную Раду Украины Кабинетом министров Украины. Закон был принят парламентом во втором чтении – за него проголосовали 278 народных депутатов.

Источник: politeka.net.