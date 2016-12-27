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Президент подписал закон о повышении минималки до 3,2 тыс. грн

27.12.2016 07:12
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Президент подписал закон о повышении минималки до 3,2 тыс. грн

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, передает пресс-служба Главы государства.

Как отметил в пресс-службе Главы государства, Президент также подписал Законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Источник: ua.today.



Теги: Донбасс, минимальная зарплата, Порошенко
 
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