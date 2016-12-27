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Саакашвили обещает посадить Коломойского

27.12.2016 16:48
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Саакашвили обещает посадить Коломойского

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещает посадить Игоря Коломойского.

Такое заявление он сделал у себя в Facebook, передает Politeka.

По его словам, «власть барыг продолжает цинично грабить свой народ».
«Преступная национализация Приватбанка, а на самом деле банальный разводняк олигархами всего народа Украины на 150 миллиардов — только начало», — утверждает Саакашвили.
По его мнению, долговые обязательства таких масштабов не могли не повлиять на курс и без того нестабильной гривны.

«Сегодня Нацбанк объявил аукцион по продаже иностранной валюты на сумму 80 миллионов долларов, объясняя это «временными факторами». Эти факторы никакие не временные, это банальный грабеж людей», — пишет он.
Политик уверен, это обесценит национальную валюту в лучшем случае до 30 гривен за доллар.

В качестве единственного решения этой проблемы он предлагает заставить заплатить тех, кто в этом виноват. В частности, Игоря Коломойского и предводителей нынешней власти, которые «поделили с ним эти деньги».
«Когда РУХ Новых Сил приведет к власти новый политический класс, все они будут сидеть в тюрьме», — пообещал Саакашвили.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, тюрьма, Саакашвили, Коломойский
 
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