Саакашвили обещает посадить Коломойского

27.12.2016 16:48

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещает посадить Игоря Коломойского.

Такое заявление он сделал у себя в Facebook, передает Politeka.

По его словам, «власть барыг продолжает цинично грабить свой народ».

«Преступная национализация Приватбанка, а на самом деле банальный разводняк олигархами всего народа Украины на 150 миллиардов — только начало», — утверждает Саакашвили.

По его мнению, долговые обязательства таких масштабов не могли не повлиять на курс и без того нестабильной гривны.

«Сегодня Нацбанк объявил аукцион по продаже иностранной валюты на сумму 80 миллионов долларов, объясняя это «временными факторами». Эти факторы никакие не временные, это банальный грабеж людей», — пишет он.

Политик уверен, это обесценит национальную валюту в лучшем случае до 30 гривен за доллар.

В качестве единственного решения этой проблемы он предлагает заставить заплатить тех, кто в этом виноват. В частности, Игоря Коломойского и предводителей нынешней власти, которые «поделили с ним эти деньги».

«Когда РУХ Новых Сил приведет к власти новый политический класс, все они будут сидеть в тюрьме», — пообещал Саакашвили.

Источник: politeka.net.