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Савченко действует в интересах Кремля и российско-террористических банд, - мнение

27.12.2016 14:48
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Савченко действует в интересах Кремля и российско-террористических банд, - мнение

Надежда Савченко отстаивает интересы Кремля и пророссийских боевиков на территории Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"На сегодняшний день Надежда Савченко отстаивает интересы Кремля и российско-террористических банд на территории Украины. Точка", - отметил он.

"То, что отдают людей - это хорошо. Оценивать качество этих людей мне достаточно сложно... То, что они передаются вроде как раз непосредственно под опекой Надежды Савченко, что как раз и ложится в тот сценарий, который был нарисован российскими спецслужбами для этой женщины... по моему глубокому убеждению, все же к этому надо относиться с пониманием, что люди возвращаются, но с учетом того, под каким соусом это подается", - сказал он.

 

Источник:  sprotyv.info.



Теги: Донбасс, Кремль, боевики, террористы
 
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