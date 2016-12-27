Шевченко прокомментировал бойкотирование ЧМ-2018 в России

27.12.2016 08:40

Андрей Шевченко, главный тренер украинской сборной по футболу, заявил о том, что не в его компетенции обсуждать и, тем более, бойкотировать Чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Вести, легендарный футболист рассказал, что он думает о последних инцидентах с коррупцией в ФИФА.



«Мне бы хотелось столкнуться с такой проблемой – допустим, мы победим в отборочном турнире, и тогда перед нами встанет дилемма, ехать или не ехать на ЧМ-2018, который состоится в России. Однако могу вас заверить – сейчас мы очень далеки от всего этого, у нас куча других проблем. Мы выполняем свои спортивные задачи – претендуем на первое место, стараемся побеждать. Организационные и политические вопросы в данном случае принимает только ФФУ, а не я», подчеркнул наставник сборной.



Напомним, что некоторые европейские государства призывают бойкотировать ЧМ-2018, который должен пройти в России. Главными причинами являются допинги, а также коррупционные скандалы, связанные с возможным подкупом руководства ФИФА перед голосованием за страну, которая будет принимать у себя чемпионат.

Источник: replyua.net.