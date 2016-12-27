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ШОК! В Кривом Роге 11-летний мальчик поджег себя ради популярности в интернете
Ребенок пытался подражать популярному украинскому блогеру.
В Кривом Роге Днепропетровской области 11-летний ребенок облил себя горючим веществом и поджег ради популярности в интернете. Школьник в тяжелом состоянии, с 60% ожогов тела, оказался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"Этот трагический случай произошел 26 декабря в поселке Авангард Криворожского района. Как установили сотрудники полиции, трое подростков 11 и 15 лет, после просмотра экстремальных видео, которые набрали бешенное количество просмотров в Интернете, решили повторить их. Младший парень облился горючим веществом и поджег себя, другие два товарища снимали все это на видео. Но, в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказался в больнице", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Источник: 112.ua.
Теги: Донбасс, Кривой Рог, Интернет, мальчик, популярность
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