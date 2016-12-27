"СЮРПРИЗ" от национализации ПриватБанка: кредиторы потребуют от Украины миллиарды гривен

27.12.2016 17:59

Инвесторы теряют около 500 миллионов долларов, окончательное решение примет британский суд.

Череда скандалов вокруг национализированного ПриватБанка по-прежнему не утихает. Теперь Украине предстоят суды с иностранными кредиторами "Привата", которые в сумме потеряли около полумиллиарда долларов. После процедуры дефолта еврооблигации банка были конвертированы в капитал финучреждения – средства инвесторам не вернут. Как отмечают эксперты, процедура прошла в соответствии с украинским законодательством, однако иск кредиторы, вероятнее всего, подадут в британский суд. Если решение будет не в пользу Украины, государству придется вернуть миллиарды гривен.

Как кредиторы потеряли миллионы долларов

Еще 20 декабря в капитал ПриватБанка в рамках bail-in были переведены обязательства перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредиторов. Под перевод попали, в частности, два выпуска евробондов с погашением в 2018 году на сумму 335 миллионов долларов, и субдолг на 220 миллионов долларов с погашением в 2021 году. Сегодня стало известно, что "обиженные" кредиторы ПриватБанка все-таки объединились в комитет. Такое объединение необходимо для подачи судебных исков, ответчиками по которым могут стать все: и государство, и бывшие собственники "Привата", которые скрыли информацию о состоянии банка.

Как рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, в комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 миллионов долларов.

"Мы понимаем масштаб потенциального убытка для инвесторов – это около 500 миллионов долларов. Понятно, что они не будут спокойно смотреть, как эти деньги у них отбирают. Они будут использовать все возможные шаги для восстановления стоимости своих инвестиций. В первую очередь они будут пытаться по английскому праву требовать досрочного погашения облигаций", – рассказывает Александр Паращий.

По украинскому законодательству процедура прошла законно, отмечает замдиректора Центра экономической стратегии, эксперт РПР Мария Репко. После процедуры национализации долги перед держателями еврооблигаций можно было списать. Но как будет рассматривать это суд с точки зрения британского права, по которому были выпущены бумаги – вопрос, на который пока ответа нет. Аналитик уверена: "кредиторы шли на риски с открытыми глазами и инвестировали средства в бумаги с "мусорным" рейтингом, которые ничем не были обеспечены".

"Люди знали, на что шли. Но здесь есть нюанс. Когда в 2015-м держателям евробондов "Приват" предложил реструктуризацию, по сообщениям близких к рынку людей, в переговорах, может быть неформально, участвовали Национальный банк и МВФ. В этом плане государство имеет уязвимую позицию, если это правда, и государство уговаривало держателей, возможно, давало им устные гарантии.", – поясняет Мария Репко.

Суд может тянуться годами

По словам эксперта РПР, подобные иски могут рассматриваться в судах несколько лет и, вероятнее всего, в следующем году окончательного решения по "Привату" не примут.

Как отмечает Александр Паращий, проблемы могут возникнуть даже в той ситуации, если британский суд закончится в пользу Украины. "Допустим, удастся выиграть в международных судах. Вопрос в том, как имплементировать это решение в Украине. Этих обязательств на балансе ПриватБанка уже нет. Минфин и ПриватБанк уже не несут на балансе эти обязательства", – рассказывает старший аналитик Concorde Capital.

Кроме того, по мнению Александра Паращия, ситуация с "Приватом" также может отобразиться и на других украинских банках. "Я думаю, что это очень плохо для всех украинских банков. Сейчас они не смогут выпускать необеспеченные еврооблигации. Они будут понимать, что если с банком что-то случится, они ничего не получат. Я не думаю, что сумма будет 13 миллиардов", – рассказывает эксперт.

Сейчас сложно спрогнозировать, какое решение примет британский банк, отмечает Мария Репко. Украинское законодательство не нарушено, однако, британский суд может принять другое решение.

К слову, официальные лица ситуацию пока что комментируют скупо. Глава Минфина Александр Данилюк отмечал лишь, что конвертированные облигации рассматриваются НБУ как обязательства связанных лиц. Именно такое определение и позволило применить bail-in – "связанный" статус долга являлся необходимым условием для проведения процедуры с одобрения МВФ и Всемирного банка.

С заявлением на счет возможного суда выступил новый руководитель "Привата" экс-министр финансов Александр Шлапак. Топ-менеджер национализированного банка удивлен решением НБУ. "Еврооблигации почему-то попали в список финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка. Поэтому я думаю, что мы вместе с Нацбанком будем пробовать находить общий язык с держателями облигаций. Нет – будем в судебном порядке доказывать свою правоту", – отметил Шлапак.

Источник: segodnya.ua.