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Сколько будет стоить такси в Киеве на Новый год: операторы резко повысят цены
Как правило, высокие ценники у таксистов в праздничные дни не отпугивают клиентов.
Киевские таксисты не будут дожидаться новогодней ночи и начнут повышать свои тарифы с середины этой недели. И скорее всего будут это делать поэтапно — на 5-10% за раз. А уже в новогоднюю ночь к базовому тарифу сразу прибавят 50%, пишет UBR.
Без повышения цен обойдутся разве что премиальные службы такси, у кого расценки и без того высокие, рассказал глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.
Обычно службы такси повышают тарифы также в часы-пик и при плохих погодных условиях, напоминают эксперты. Что же касается новогодних праздников, то, как отметили в CarOnFly, некоторые службы начнут прибавлять 10-15% только с 30 декабря, но 31-го — полностью перейдут и на двойной тариф.
"Мы запрограммировали повышение тарифа только с вечера 31-го декабря и до утра 1 января в 1,5-2 раза", — уточнили в компании.
Рост цены в новогоднюю ночь обусловлен увеличением заказов в целом по городу и, конечно же, уменьшением предложения со стороны рынка такси. Во-первых, сказывается отсутствие общественного транспорта в ночное время, а во-вторых, не каждый водитель изъявит желание выехать на смену в новогоднюю ночь. Те же, кто выйдет на работу, будет рассчитывать на двойную ставку.
"Ближе к Новому году все водители начинают "крутить носом". Соответственно, чтобы их замотивировать приходится повышать цены. Наш народ в период гуляний щедро тратит деньги на собственный комфорт. И самое парадоксальное — чем больший в стране кризис — тем ярче проходят праздники", — заметил руководитель компании Taxify Ukraine Лев Шепотько.
Пик высоких тарифов выпадет на 20:00 31-го числа и продлится до полудня 1 января. Повышение цены в среднем от 1,5 до 2 раз подтвердили и в диспетчерских службах, хотя и сделали поправку на политику каждой отдельно взятой компании.
Как правило, высокие ценники у таксистов не отпугивают клиентов — спрос на транспорт в праздники растет и кому нужно ехать, тот готов платить любой тариф.
Как отметили нам в CarOnFly, уже сейчас количество заказов такси выросло ориентировочно на 7%.
На такси в "булочную"
В этом году люди начали поздно готовиться к праздникам, но с 28 декабря сервисы ожидают увеличения заказов на вокзалы, в аэропорты, а также в гипермаркеты, где люди делают большие закупки продуктов к праздничному столу.
Как отметили в такси-сервисах, самый большой спрос — в пятницу и субботу вечером. Он также может резко расти в непогоду, в праздники, во время крупных городских мероприятий или одновременных корпоративов по всему городу.
"В декабре рекордными по количеству заказов стали выходные 10-11 декабря, вероятно, из-за обильных осадков. А в ближайшие выходные мы ожидаем, что этот рекорд будет побит из-за корпоративов и предновогодней суеты", — отметила руководитель группы по связям с общественностью "Яндекс.Украина" Наталья Журавлева.
Новогодняя ночь — время самой высокой активности использования такси за весь год. Количество заказов 31 и 1 января возрастает примерно в 1,5 раза по сравнению с обычными выходными днями.
Однако в часы повышенного спроса свободные машины быстро заканчиваются, и чтобы обеспечить такси всех желающих, нужно выводить на линию дополнительные машины. Специально для таких случаев у служб предусмотрен повышающий коэффициент. Он рассчитывается локально для каждого района с учетом фактического количества заказов и наличия свободных машин, а также статистического прогноза развития ситуации на ближайшие несколько минут. Водители видят, где спрос и тариф больше, и становятся более заинтересованы выходить на линию и ехать туда, где их особенно ждут.
"Приложение для вызова такси сообщит, есть ли коэффициент, и рассчитает примерную стоимость поездки с учетом повышения. Клиент может согласиться ехать или подождать, пока она опустится до обычной. Таким образом, удается уравновесить спрос и предложение, а также перераспределить водителей в те районы, где они более всего нужны", — говорит Журавлева.
Частники на подработку
В то же время количество водителей под Новый год будет сокращаться, по крайней мере дешевых. Во-первых, многие поставят машины на прикол и будет праздновать Новый год с семьями, во-вторых — произойдет миграция автовладельцев. Те, кто захочет подзаработать, попытается устроится в службы такси, которые выставят пассажирам двойные ценники. Чтобы побольше заработать.
Конечно, на дороги могут выехать частники, но и вряд ли их будет много.
"Например, в Киеве это не более тысячи водителей и на ситуацию с такси они глобально не влияют, это те кто будет работать "с руки" и будут называть самый высокий тариф, как ни одна из служб такси", — отметил Андрей Антонюк.
Хотя, как рассказали нам в CarOnFly, иногда частные извозчики все же демпингуют на рынке такси. Нелегальных перевозчиков на дорогах в праздники появляется больше, но вскоре, понимая, что их заработок не покрывает затраты, они сразу же исчезают.
Источник: kiev.segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Киев, новый год, такси
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