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Стала известна судьба двух пропавших АТОшников

27.12.2016 15:55
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Стала известна судьба двух пропавших АТОшников

Двое военнослужащих ВСУ, которые пропали 26 декабря, попали в плен к боевикам.

Об этом сообщил на брифинге  пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Politeka.

«Двое наших военных попали во вражеский плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы», — заявил он.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения.

Напомним, 26 декабря в зоне АТО исчезли двое солдат ВСУ странным образом. В районе КПВВ «Золотое» они, выполняя задание на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками. С тех пор связь с ними пропала.

Как писала Politeka, 27 декабря боевики в знак «жеста доброй воли» передали украинской стороне двоих пленных женщин. Стало известно, кем на самом деле были захваченные в плен украинки.

 

Источник: politeka.net.

 



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ
 
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