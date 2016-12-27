Турчинов: 2017 год будет переломным в вопросе освобождения территорий

27.12.2016 14:55

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий Донбасса.

Турчинов отметил:"Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождении территорий)» .

По его словам, 2016 стал первым годом за весь период войны, когда Украина не потеряла свои территории, смогла отразить все атаки боевиков и начала освобождать свои земли.

Источник: donpress.com.