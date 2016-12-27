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Турчинов прогнозирует провокации боевиков в праздничные дни

27.12.2016 16:30
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Турчинов прогнозирует провокации боевиков в праздничные дни

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прогнозирует в праздничные дни провокации в зоне АТО в Донбассе, передает "ДонПресс".

При этом Турчинов отметил, что Нацгвардия и ВСУ справятся с возможными провокациями. Турчинов подчеркнул: «Нечистая сила именно на такие христианские праздники себя и проявляет. К большому сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу Украину. Поэтому я могу прогнозировать, что будут провокации. Я убежден, что нечистая сила, она всегда обречена. И Нацгвардия, ВСУ помогут очистить нашу страну от этой грязи».

 

Источник: lugradar.net.



Теги: Донбасс, Турчинов, праздники, боевики
 
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