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Украина получила от Австрии 60 барж, которые заказывала еще при СССР
Украине потребовалось 27 лет, чтобы расплатиться за крупный заказ.
Государственная судоходная компания «Украинское дунайское пароходство» пополнилась 60-ю баржами «Европа-IIБ».
Любопытно, что они были заказаны еще во времена СССР в 1989 году.
«27 лет назад, в далеком 1989 году «Совкомфлот» заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа «Европа-IIБ». При развале СССР Украинское дунайское пароходство стало правопреемником обязательств «Совкомфлота», - говорится в сообщении пресс-службы «Украинского дунайского параходства».
Согласно договору был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. В течении более 25 лет график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия. По состоянию на декабрь 2014 года остаток долга за строительство барж составлял свыше 7 млн евро и порядка 2 млн евро - по процентам. В результате переговоров УДП в 2015 году удалось достичь договоренности с BAWAG leasing GmbH и Австрийским контрольным банком (Österreichische Kontrollbank AG, OeKB), выступившим гарантом правительства Австрии, о снижении задолженности на 90% - до 1,5 млн евро, при условии ее погашения до 30 ноября 2016 года.
На 24 ноября 2016 года долг полностью погашен и 13 декабря в Вене нотариально оформили передачу 60 барж в собственность группы компаний «Украинского Дунайского пароходства».
Источник: comments.ua.
Теги: Украина, Донбасс, Австрия, СССР, заказ
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