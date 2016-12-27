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В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"

27.12.2016 13:35
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В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"
Так называемые "власти" "ДНР" и "ЛНР" заявляют о готовности обмена пленными с Украиной по формуле "690 на 47". Об этом заявила сегодня "уполномоченный по правам человека ДНР" Дарья Морозова, - сообщают сепаратисткие СМИ. 

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек (находящихся в Украине представителей боевиков - "ОстроВ"), это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР это цифра "494 на 41", и "196 на 6" — это со стороны ЛНР", — сказала она. 

Как сообщалось ранее, "республики" раздувают список своих пленных, включая в него уголовных преступников, преступления которых не связаны с событиями на востоке Украины.  
Источник: ostro.org.


Теги: Донбасс, обмен, ДНР, ЛНР, пленные
 
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