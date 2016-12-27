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В Харькове парень жестоко поплатился за знакомство с девушкой в соцсети

27.12.2016 20:00
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В Харькове парень жестоко поплатился за знакомство с девушкой в соцсети

В Основянском районе Харькова знакомство с девушкой обернулось для 22-летнего парня разбоем.

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, харьковчанин познакомился с 20-летней девушкой в соцсети и пригласил ее к себе в гости.

К нему домой она пришла с 20-летней подругой и через некоторое время предложила выйти из квартиры покурить.

"Когда потерпевший открыл дверь, увидел двух незнакомых мужчин. Один из них нанес ему несколько ударов в лицо и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги и ценности. Завладев имуществом потерпевшего – мобильным телефоном, ноутбуком, компьютером, злоумышленники покинули место преступления", – рассказали правоохранители.

В ходе розыска полицейские задержали двоих 36-летних мужчин и 20-летнюю девушку, которые вступили в преступный сговор.

Вещественные доказательства следователи изъяли. За совершение разбоя злоумышленникам грозит о 12 лет тюрьмы.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, Харьков, знакомство, соцсети
 
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