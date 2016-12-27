В Николаеве новый скандал из-за квартир для военных

27.12.2016 09:55

До Нового года военные должны были получить квартиры в Николаеве, однако договор купли-продажи квартирно-эксплуатационным управлением Минобороны так и не был подписан, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.



Люди возмущаются и говорят о том, что им дали очень сомнительные объяснения срыва сделки. Речь идет о 39 гражданах, в основном, о бойцах АТО, получивших ранения на Донбассе. Командиры заявили о новых квартирах для очередников еще в прошлом месяце, однако бойцы ключи от квартиры так и не получили. «Мы проверили все предоставленные квартиры – они отвечают всем требованиям. Мы были уверены, что это жилье будет приобретено», заявил Николай Соин, глава жилищной группы квартирно-эксплуатационного отдела Николаева. Более того, по словам очередников, цена была нормальной, и в Минобороны ее одобрили.



Застройщики говорят, что не успели подписать документы, а в Киеве заявили, что был отказ на основании письма из департамента финансов Министерства обороны, где посоветовали отнестись с «оговоркой к подписанию соглашения». Все стороны дают разные объяснения, однако ни одно из них военных не устраивает, и они требуют предоставить жилье.

Источник: replyua.net.