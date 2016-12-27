Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Николаеве новый скандал из-за квартир для военных

27.12.2016 09:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Николаеве новый скандал из-за квартир для военных

До Нового года военные должны были получить квартиры в Николаеве, однако договор купли-продажи квартирно-эксплуатационным управлением Минобороны так и не был подписан, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. 

Люди возмущаются и говорят о том, что им дали очень сомнительные объяснения срыва сделки. Речь идет о 39 гражданах, в основном, о бойцах АТО, получивших ранения на Донбассе. Командиры заявили о новых квартирах для очередников еще в прошлом месяце, однако бойцы ключи от квартиры так и не получили. «Мы проверили все предоставленные квартиры – они отвечают всем требованиям. Мы были уверены, что это жилье будет приобретено», заявил Николай Соин, глава жилищной группы квартирно-эксплуатационного отдела Николаева. Более того, по словам очередников, цена была нормальной, и в Минобороны ее одобрили. 

Застройщики говорят, что не успели подписать документы, а в Киеве заявили, что был отказ на основании письма из департамента финансов Министерства обороны, где посоветовали отнестись с «оговоркой к подписанию соглашения». Все стороны дают разные объяснения, однако ни одно из них военных не устраивает, и они требуют предоставить жилье. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: Донбасс, Николаев, квартиры, жилье, военные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх