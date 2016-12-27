В новогоднюю ночь проводники «Укрзалізниці» превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек

27.12.2016 08:25

В новогоднюю ночь всех пассажиров «Укрзалізниці» ждет праздничный сюрприз.

31 декабря для своих клиентов проводники превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек, передает ИА «Вчасно» со ссылкой на железнодорожников.

Кроме того, тех, кто будет путешествовать поездом в новогоднюю ночь, ждут сладкие подарки.



Источник: Информационное агентство «Вчасно».