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В новогоднюю ночь проводники «Укрзалізниці» превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек

27.12.2016 08:25
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В новогоднюю ночь проводники «Укрзалізниці» превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек

В новогоднюю ночь всех пассажиров «Укрзалізниці» ждет праздничный сюрприз.

31 декабря для своих клиентов проводники превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек, передает ИА «Вчасно» со ссылкой на железнодорожников.

Кроме того, тех, кто будет путешествовать поездом в новогоднюю ночь, ждут сладкие подарки.

Источник: Информационное агентство «Вчасно».



Теги: Донбасс, новый год, Укрзализниця, Дед Мороз, Снегурочка
 
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